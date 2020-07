Cité dans l’affaire des gazelles Oryx, Mansour Faye menace de porter plainte et se lave à grande eau

Le ministre Mansour Faye a formellement démenti l'information parue dans Walf et reprise par la presse en ligne sur l'affaire des gazelles Oryx, informe Seneweb. Selon nos confrères, le beau-frère du chef de l'Etat et maire de Saint-Louis menace même de porter plainte contre les auteurs et diffuseurs d'une telle information.



A en croire ses proches, il dit être "ni de près ni de loin mêlé à cette affaire" dont il dit d'avoir aucune connaissance de ce dossier. Pour rappel, Mansour Faye est cité parmi les bénéficiaires des gazelles Oryx, une affaire qui défraie la chronique.





