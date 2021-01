Cité millionnaire de Grand-Yoff : Une femme tuée à coups de couteau par son mari

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Un homme a poignardé de plusieurs coups de couteau sa femme. Le drame a eu lieu hier soir à la Cité Millionnaire de Grand-Yoff. Dispute conjugale ou une autre cause, les raisons qui ont entraîné ce drame restent inconnues pour l’heure.



Cependant, les images prises par des témoins montrent très clairement une femme battue à mort, allongée par terre, gisant dans un bain de sang.



L’auteur des faits qui se révèle être le mari, a été neutralisé et amené au Commissariat de Grand-Yoff.













Source: Dakaractu

