Cités Apecsy : La Dgid a entamé une opération de régularisation de l’assiette foncière

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, de nombreuses diligences ont été effectuées par les services de la Dgid et ont permis la délivrance de centaines de baux.



« Aux fins de massifier le procédé, les titulaires de titres précaires et les occupants sans titres des zones susmentionnées des cités Apecsy sont invités à se rapprocher du chef du Bureau des domaines du Centre des services fiscaux de Ngor Almadies pour les formalités de régularisation par voie de bail », informe la Dgid.



Par souci de célérité dans la prise en charge des requêtes, les intéressés sont priés de se munir, le cas échéant, de l’attestation délivrée par Apecsy, de la copie de la Carte nationale d’identité.

Adou FAYE





Source : Dans la perspective d’améliorer le service public du foncier et permettre de régulariser en masse , la situation des habitants de certaines agglomérations, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid), en collaboration avec l’Association pour la promotion économique, culturelle et sportive de Yoff (Apecsy) a entamé une opération visant la régularisation de l’assiette foncière abritant les cités Apecsy 1, 2, 3 et Apecsy écologie, aux fins de délivrer des baux à l’ensemble des occupants.Source : https://www.lejecos.com/Cites-Apecsy-La-Dgid-a-ent...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook