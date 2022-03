Civisme, Lutte contre la Corruption, Promotion de la Bonne Gouvernance : les élèves de Dakar à l’école du civisme Le Forum civil a organisé le week-end dernier, une conférence régionale sur l’éducation à la citoyenneté au profit des gouvernements scolaires à travers les Clubs d’Intégrité et de Citoyenneté Active (Cica). L’objectif de cette rencontre, souligne Birahime Seck, est de former les jeunes, particulièrement les élèves, dans le respect de leur patrie afin qu’ils puissent défendre leur pays, et surtout promouvoir la bonne gouvernance.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 09:11

Inculquer aux élèves de collège et du lycée, des valeurs de civisme et de citoyenneté. C’est l’objectif que s’est assigné le Forum Vivil en initiant des Clubs d’Intégrité et de Citoyenneté Active (CICA).



«Nous avions eu, avec le ministère de l'Education nationale, à mettre en place, dans les différents gouvernements scolaires, des clubs d'intégrité à la citoyenneté active afin de former les élèves au civisme, notamment dans la préservation des biens communs, mais surtout sur les questions de transparence et de bonne gouvernance».



C'est la raison pour laquelle, indique Birahime Seck, le Forum Civil a organisé, comme il en sera question partout au Sénégal, une conférence régionale sur le thème : «Jeunesse et Intégrité au Sénégal : quelle éducation citoyenne pour un patriotisme actif au service de la République ?».



Il estime que ces plateformes vont permettre aux jeunes d'échanger, mais surtout de rencontrer des modèles comme les membres de l'armée, pour savoir comment ils ont réussi à concevoir une discipline militaire et surtout comment l'intégrer dans la vie civile, tout en s’imprégnant des valeurs sociétales.



«Nous comptons dérouler ce programme partout au Sénégal. Nous avons ciblé actuellement les gouvernements scolaires au niveau de Guinguinéo, Gossas, Kolda. Dans la région de Dakar, nous avons plus de 5 Clubs d’Intégrité et de Citoyenneté Active (CICA) qui sont venus de Grand Yoff, Thiaroye, Guédiawaye, Pikine Keur Massar, Rufisque et de la ville de Dakar pour échanger avec nous sur le thème jeunesse et intégrité : quelle éducation citoyenne pour une participation active ?», ajoute le coordonnateur du Forum civil qui précise que cette initiative dépasse les échéances municipales ou législatives.



«Nos actions sont non seulement pour maintenant, mais surtout pour le futur, car notre objectif est d'avoir des jeunes qui ont l'amour et le respect de leur patrie pour qu’ils puissent défendre leur pays et surtout promouvoir la bonne gouvernance, et qu'ils aient les bagages nécessaires pour gérer demain. C'est donc une stratégie nationale que nous comptons mener dans tout le pays. Certes, nous n'avons pas tous les moyens, mais avec notre partenaire Osiwa, nous allons faire de notre mieux pour toucher tous les établissements», affirme Monsieur Seck.



«La corruption ou la tricherie s’apprend à l’école»



Animant la rencontre, Pr Massamba Mbaye se réjouit de l’initiative du Forum civil. A l’en croire, c’est dans les clubs d’intégrité qu’on apprend la citoyenneté. «On ne peut pas tout apprendre dans les classes. Donc en intégrant ce programme dans les gouvernements scolaires, cela évitera de surcharger le programme des élèves», indique le conférencier qui, par conséquent, plaide pour le renforcement de la qualité des écoles. «La corruption ou la tricherie s’apprend à l’école. On doit avoir une école de valeur ou l’enfant fera de sa conscience son premier juge», soutient le paneliste

Par Fara Michel Dièye