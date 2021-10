Clash pressenti à la Coalition Wàllu Sénégal: Pape Diop confirme en claquant la porte Il fallait s’y attendre. La coalition Wàllu Sénégal n’a pu aller à terme à cause de la boulimie du Pds qui refuse de voir la réalité, malgré la forte saignée qu’il a subie depuis sa perte de pouvoir en 2012, nous dit «L’As ».

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

En voulant avoir ses hommes à la tête de toutes les communes, Karim Wade a réduit toutes les chances de voir le parti de son père renaître, avec cette nouvelle configuration qui se profile.



A l’image de l’Apr et de Pastef, le Pds a voulu tout prendre de ses alliés. Conséquence: Bokk Gis Gis a claqué la porte de la coalition.



D’après des sources de "L’As", l’ancien maire de Dakar ne pouvait comprendre que sa candidature pour être maire de Dakar, ne soit évidente, compte tenu bien sûr de son vécu.



Il a donc déposé sa caution avant de se rendre à Touba pour informer le Khalife général des Mourides de sa décision et de recevoir la bénédiction de ce dernier pour la suite. L’ancien président de l’Assemblée et du Sénat entend d’ailleurs présenter des listes dans plusieurs localités du pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos