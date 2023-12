Classement FIFA Féminin : Le Sénégal va intégrer le top 10 africain pour la première fois de son histoire ! Avec une victoire et un nul lors de la dernière trêve internationale, ponctuée par une qualification pour la CAN, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal va intégrer le top 10 africain à l’occasion du prochain classement FIFA Féminin.

Les filles de Mame Moussa Cissé n’avaient laissé que de miettes à leurs adversaires de l’Egypte, lors des barrages d’accession à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Féminine. Les Lionnes l’avaient en effet emporté sur le score de 4 buts à 0 lors de la manche aller, avant d’aller décrocher un match nul vierge au Caire (0-0). Pour autant, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal va récolter 8,51 points au prochain classement FIFA.



Les Sénégalaises ont donc confirmé leur phase ascendante, en devançant des nations comme la Guinée Equatoriale, le Mali et surtout l’Algérie. Depuis leurs cuisantes défaites au Stade Lat-Dior, au mois de juillet dernier (3-1 & 4-0), les Fennecs étaient sous la menace des Lionnes, et leurs deux dernières victoires contre le Burundi ou encore leurs performances face à l’Ouganda n’ont pu leur permettre de conserver la distance.



Les Lionnes marquent un peu plus l’histoire



Ainsi donc, le Sénégal va terminer l’année 2023 à la NEUVIÈME place du prochain classement FIFA au niveau de la zone Afrique, qui sera publié le 25 décembre prochain. Une performance historique puisque la sélection féminine n’avait jamais fait mieux qu’une onzième place, et c’était déjà en août. Toujours classées à la 81e place mondiale, les Lionnes compteront désormais 1282,74 points, à quelques unités de la Tunisie (8e africain).



Au niveau de la zone Afrique, le prochain classement FIFA sera toujours dominé par le Nigeria, qui va finir l’année devant l’Afrique du Sud. Le Maroc, qui ne cesse de monter en puissance, grimpera sur le podium, alors que le Ghana sera classé quatrième. Ce qui fait donc comprendre que le Cameroun a chuté de deux places et sera désormais 5e. Au niveau du classement mondial, l’Espagne sera historiquement première dans les prochains jours.



