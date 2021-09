Classement FIFA: Le Sénégal dans le Top 20 mondial La FIFA a publié ce jeudi, son traditionnel classement des meilleures sélections au monde. Le Sénégal, en tête en Afrique depuis 2 ans, garde sa couronne. Sur le plan mondial, les joueurs d’Aliou Cissé ont même fait un pas en avant, passant de la 21e à la 20e place mondiale.

Les victoires de l’équipe nationale du Sénégal face au Togo et au Congo Brazzaville ont eu un effet positif sur le classement FIFA. De 21e sur le plan mondial, les Lions ont désormais intégré le top 20 mondial, devant le Pérou et derrière le Pays de Galles.



En Afrique, le Sénégal garde toujours sa couronne puisqu’il est à la première place. Les Lions de la Téranga sont suivis par la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, le Nigéria et l’Egypte.



Chez les dames, le Sénégal est à la 87e place mondiale et à la 11e place sur le continent africain.



