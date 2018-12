Classement FIFA: Le Sénégal termine l’année en tête sur le plan africain !

La FIFA a dévoilé ce jeudi son dernier classement mensuel des nations pour l’année 2018. En raison du très faible nombre de matchs joués (8, principalement en Asie), il n’y a quasiment aucun changement à signaler par rapport à l’édition de novembre.



En Afrique, le Sénégal qui est repassé devant la Tunisie le mois dernier et les Lions de la Teranga finissent 2018 en tête, comme l’année passée. Les Aigles de Carthage de la Tunisie sont 2es devant le Maroc qui complète le trio de tête.



Les poulains d’Aliou Cissé terminent donc l’année 2018 en tête sur le plan africain et maintiennent leur 23e place mondiale. Le Sénégal a participé à la dernière coupe du monde en 2018 en Russie.



Les "Lion"s ont été éliminés en match de poule. Le Sénégal était logé dans la même poule que la Pologne, la Colombie et le Japon. Les "Lions" se sont aussi qualifiés pour la prochaine CAN 2019 qui aura lieu dans 6 mois.



Le top 20 africain

1. Sénégal (23e)

2. Tunisie (26e)

3. Maroc (40e)

4. Nigeria (44e)

5. RDC (49e)

6. Ghana (51e)

7. Cameroun (55e)

8. Egypte (56e)

9. Burkina Faso (61e)

10. Mali (64e)

11. Côte d’Ivoire (65e)

12. Guinée (66e)

13. Algérie (67e)

14. Cap Vert (72e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (75e)

17. Zambie (83e)

18. Congo (84e)

19. Gabon (85e)

20. Bénin (94e)

