Classement FIFA : Le Sénégal toujours deuxième derrière le Maroc Le classement mondial est dominé par l'Argentine, championne du monde, qui devance la France, le Brésil, l'Angleterre et la Belgique. Sur le plan africain, c'est le Maroc qui est en-tête, suivi du Sénégal, la Tunisie, l'Algerie et l'Égypte.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2023 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

La Fifa a dévoilé le jeudi 29 juin 2023, le classement Fifa des meilleures nations du football. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Eléphants de Côte d'Ivoire paient cash leur lourde défaite face aux Chipolopolo de la Zambie (3-0) lors de la 5ème journée des éliminatoires de la Can 2023. Classé 46ème au plan mondial le mois dernier, la Côte d'Ivoire perd 6 places et se retrouve désormais au 51ème rang, et reste à la 9ème place au plan africain.



Le nouveau classement FIFA ! (Afrique)

1. Maroc (13e, -2)

2. Sénégal (18e, +0)

3. Tunisie (31e, -3)

4. Algérie (33e, +1)

5. Égypte (34e, +1)

6. Nigéria (39e, +1)

7. Cameroun (43e, -1)

8. Mali (50e, +3)

9. Côte d'Ivoire (51e, -6)

10. Burkina Faso (55e, -5)

S pressecotedivoireci



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook