Classement Fifa: l'équipe de France au sommet après son sacre mondial

Auréolée de son titre de championne du monde, l'équipe de France passe à la première place du classement Fifa, devant la Belgique, le Brésil et la Croatie. L'Allemagne, elle, dégringole à la 15e place.



L'équipe de France au sommet du foot mondial. Un mois et un jour après leur victoire en Coupe du monde, les Bleus sont passés en tête du classement Fifa publié ce jeudi matin. Une première depuis mai 2002. Avec une progression de six places, l'équipe de Didier Deschamps prend la tête et détrône l'Allemagne, éliminée dès la phase de poules du Mondial et qui dégringole à la 15e place.



La Croatie devancée par le Brésil



Sans surprise, les équipes ayant brillé à la Coupe du monde se retrouvent bien placées dans ce classement, puisque la Belgique occupe la deuxième place, devant le Brésil et la Croatie. Le Top 10 est complété par l'Uruguay, l'Angleterre, le Portugal, la Suisse, l'Espagne et le Danemark. Première équipe africaine, la Tunisie occupe le 24e rang, avec le Sénégal.



Rmc