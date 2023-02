Classement des SGI de l’UEMOA : FGI améliore son positionnement en 2022.

FGI se retrouve ainsi avec une part de marché de 1,60%. Elle gagne une place par rapport à̀ la même période l’année précédente. <<Cette performance vient récompenser les efforts entrepris par la FGI pour son positionnement dans la zone UEMOA>>, soulignent les responsables de la SGI sénégalaise.



Selon eux, depuis sa création en 2019, plusieurs réalisations ont été faites par FGI notamment l’exercice consécutif de mandats de co-chef de file pour l’Etat de Côte d’Ivoire, son rang de deuxième SGI sénégalaise autorisée à exercer la bourse en ligne, son programme de webinaires pour contribuer à l’éducation financière, son positionnement digital volontaire, sa sélection pour le projet de l’interconnexion des bourses africaines et plus récemment l’obtention de son agrément de Listing Sponsor.



Source : A l’issue du classement des sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) en 2022, Finance Gestion et Intermédiation (FGI)se positionne en quatorzième place selon la valeur des transactions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a informé́ CE lundi 13 février 2023 le Département Etudes et Recherche de cette SGI basée à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Classement-des-SGI-de-l-UE...

