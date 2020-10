Classement des marques multinationales : Allianz, numéro un mondial pour la deuxième consécutive

Allianz occupe, pour la deuxième fois consécutive, la place de marque numéro un mondial. Ceci ressort du rapport que Interbrand publie chaque année et qui vise à identifier les 100 marques les plus valorisées au monde. «Notre focus sur la résilience, l’intégrité et l’orientation client a porté ses fruits », a déclaré Oliver Bäte, CEO d’Allianz SE. Qui soutient dans la foulée que Allianz a de nouveau été reconnue comme la marque d’assurance n ° 1 au niveau mondial, ce qui est une excellente nouvelle et confirme que « nous sommes sur la bonne voie ».



Pour sa part, Christian Deuringer, Head of Brand & Partnerships d’Allianz SE déclare : «Nous sommes extrêmement fiers d’être la marque d’assurance N°1 et d’avoir également gagné notre place parmi la liste des 40 meilleures marques mondiales. En à peine dix ans, Allianz est passée de la 67 ème place sur la liste, avec une valeur de 4,9 milliards de dollars en 2010, à la 39 ème place avec une valeur de près de 13 milliards de dollars en 2020. »



Alors que la moitié des marques du Top 100 n’a pas progressé cette année, la valorisation de la marque Allianz a augmenté de 7% malgré la crise, la portant à 12,935 milliards de dollars, se réjouit M. Deuringer. Qui ajoute également qu’ils se sont fixé comme objectif de grimper parmi les 25 meilleures marques mondiales d’ici 2025.



Par ailleurs, le communiqué indique que la méthode de valorisation de la marque Interbrand a été la première à recevoir la certification ISO 10668 et que pour être éligibles, les marques doivent être cotées en bourse et avoir une présence mondiale.



Aussi, note-t-il enfin, les marques sont ensuite évaluées en fonction du profit économique qui peut être alloué aux ventes de marque ou au rôle de la marque, à savoir la mesure dans laquelle la marque influence la décision d’achat, et enfin à la force de la marque, qui s’établit sur dix facteurs internes et externes différents de la performance de la marque.

