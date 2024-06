Classement des ports en 2023: Le Port de Dakar à la 381e place, derrière Conakry, Abidjan et Nouakchott

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Waly Diouf Bodian, le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar, a du pain sur la planche. Le classement des ports publié par « The Container Port Performance Index 2023 » de la Banque Mondiale, qui est l’Indice de performance 2023 des ports à conteneurs, situe le Port de Dakar à la 381e place, derrière les ports de Conakry, d’Abidjan et de Nouakchott. Maigre consolation pour Waly Diouf Bodian, dans ce classement, le Port de Dakar devance 9 ports en Afrique Subsaharienne. En Afrique, c’est le port Tanger-Méditerranée (Maroc) qui est le premier, suivi de celui de Port Saïd (Egypte).



D'aprés "Le Témoin", l’Egypte et le Maroc sont les deux seuls pays d’Afrique qui se trouvent dans le top 20 des ports des plus performants de l’année 2023. Les ports d’Asie de l’Est et du Sud-Est se taillent la part du lion dans l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2023, en occupant 13 des 20 premières places du classement. S’agissant des ports les plus performants, celui de Yangshan en Chine arrive en tête pour la deuxième année consécutive, tandis que le port de Salalah, à Oman, conserve la deuxième place. Le port de Carthagène (Colombie) a progressé pour atteindre le troisième rang, suivi de Tanger Med (Maroc), comme l’année dernière à la quatrième place et du port de Tanjung Pelepas (Malaisie), qui accède ainsi au top 5 des ports les plus performants.



L’indice CPPI classe 405 ports à conteneurs dans le monde, en fonction de leur efficacité, mesurée notamment par la durée de séjour des navires.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook