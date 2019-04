Classement militaire 2019 : Le Sénégal n’est même pas à la 34e place

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Les forces de défense et de sécurité sénégalaise, regrette-t-on, ne figurent pas dans le classement 2019 du Global Fire Power (GFP), sur les puissances militaires africaines. Il n’occupe même pas la 34e place du Top 30 du classement.



L’Egypte occupe la place de 1ere puissance militaire sur le continent et la 12e place au niveau mondial. La place de la 2e puissance africaine est occupée par l’Algérie, qui est en même temps 27e au niveau mondial.



L’Afrique du Sud occupe la 3e place, le Nigeria la 4e place et l’Ethiopie la 5e puissance militaire africaine. Et la 34e place est occupée par le Liberia, rapporte agenceecofin.com.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos