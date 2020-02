Cleaning Day à Gossas : Dionne annonce l’installation des comités de quartier pour maintenir la ville propre

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

La deuxième journée du cleaning day a eu lieu dans plusieurs localités du pays. A Gossas, l’activité citoyenne a été présidée par le Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence. Mahammed Boun Abdallah Dionne avait à ses côtés les autorités administratives et locales, les associations de développement, les associations sportives et culturelles.



L’ancien Premier ministre, en a profité aussi pour féliciter le Préfet Sahite Fall qui a coordonné les activités préparatoires au Cleaning Day. Il a aussi annoncé l'installation prochaine d'un comité dans chaque quartier de la commune afin de maintenir la dynamique.



Dans son allocution de lancement, le natif de Gossas est aussi revenu sur la quintessence de l’initiative du Chef de l’État tout en rappelant les différents programmes de développement en cours. Il a aussi invité les Gossassois à l’unité pour réussir le pari du développement.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos