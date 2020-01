Cleaning day : Ces ministres et maires qui ont déserté leurs localités pour servir d’autres

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Le cleaning day a vécu samedi dernier dans toutes les communes du Sénégal. Le Président de la république Macky Sall qui a donné le coup d’envoi chez lui à Mermoz, avait demandé à tous les acteurs politiques de se rendre au niveau de leur localité respective. Mais, certains de ses ministres et maire de son camp n’ont visiblement pas entendu à son appel. C’est le cas du ministre et maire de Thiadiay Oumar Youm qui a fait faux bond à ses administrés, préférant se rendre à Yoff auprès de Diouf Sarr. Idem pour le ministre et maire de Saint-Loui Mansour Faye et du ministre Moussa Baldé, responsable de l’Apr à Kolda. Ce dernier a été aperçu à Guédiawaye aux côtés d’Aliou Sall et Néné Fatoumata Tall.

Le quotidien « L’As » rapporte que certains ministres du Fouta et plusieurs autres directeurs généraux ont également préféré faire le challenge cleaning. C'est à dire, ils ont déserté leurs localités pour servir d’autres.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos