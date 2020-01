Cleaning day : Macky Sall « exhorte les forces vives de la Nation à œuvrer en permanence...»

Le Président de la République Macky Sall a évoqué mercredi en Conseil des ministres le « cleaning day » ou journée de nettoiement, lancée samedi dernier. Le chef de l’Etat a, à cet effet, exhorté « toutes les forces vives de la Nation à œuvrer en permanence pour la promotion d'un Sénégal propre ». Il a rappelé le rôle primordial des collectivités territoriales dans le déploiement national rapide et performant du « Programme Zéro-déchet » avant d'exhorter le Gouvernement et les élus territoriaux à élaborer une stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains, prenant en compte toutes les dimensions de la problématique, selon le communiqué du Conseil des ministre.

Selon la source, il a, également, demandé au Ministre de l'urbanisme de veiller, en relation avec les collectivités territoriales, à l'appropriation et à la pérennisation de la dynamique communautaire de lutte contre l'insalubrité et d'amélioration durable de notre cadre de vie.



