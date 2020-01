Cleaning day – Macky Sall « il s’agit d’une activité trans-partisane… »

Le président de la République Macky Sall a procédé, ce matin au lancement de la Journée nationale du nettoiement ou « Cleaning day », pour un “Sénégal Zéro déchet”.



« Il s’agit d’une activité trans-partisane, a tenu à préciser le chef de l’Etat, dans sa déclaration faite à cette étape. Il ne s’agit pas d’une activité politique mais les politiques de tous les bords, les citoyens, et les associations se sont mobilisées, et je voudrais vous rendre tous hommage. Et vous remercier. C’est ce que je cherchais en instituant cette journée nationale de la propreté. »



Dans ce sillage, il a appelé à « un changement de comportements », soulignant que l’Etat ne tolérera plus « les mauvaises habitudes » tendant à salir le cadre de vie. « Il est arrivé à un moment où il faut qu’on agisse », a-t-il expliqué, signalant que des lois seront votées.



