Clédor Sène lâche une nouvelle bombe : « Aliou Sall détient 25% de ‘’Sahel Aviation’’, la compagnie chargée de l’avitaillement des blocs pétroliers » L’implication d’Aliou Sall dans le pétrole et le gaz sénégalais ne se limiterait pas qu’à sa présence dans Timis Corporation et les actifs en sa faveur dans des blocs pétroliers. Très au fait des choses liées au pétrole et au Gaz, Clédor Sène affirme que « Aliou Sall détient 25% de ‘’Sahel Aviation’’, la compagnie chargée de l’avitaillement des blocs pétroliers ».

Invité de la SEN Tv, avec Cheikh Yérim Seck et l’activiste Karim Xrum Xax, Clédor Sène détaille : « les gens qui travaillent dans les blocs pétroliers en haute mer, ainsi que le matériel nécessaire, ont besoin de moyens spéciaux pour être convoyés sur les lieux de travail. Ils sont héliportés par des hélicoptères et ce sont des spécialistes qui font ce travail. Ils sont payés extrêmement cher. Et pour le cas du Sénégal, c’est une société qui s’appelle ‘’Sahel Aviation’’ qui fait ce travail. Aliou Sall détient 25% de cette compagnie ».

Le président du mouvement ‘’Claire vision’’ poursuit, « il y a 11 plateformes pétrolières concernées par ces opérations. C’est une opération financière énorme ».



