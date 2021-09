Climat social: La signature du nouveau pacte de stabilité sociale exigée Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a abordé les points suivants :

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Le dialogue social et la signature du nouveau pacte de stabilité sociale et d’émergence économique:à ce sujet, il est demandé au Ministre du Travail et du Dialogue social, en relation avec le Haut Conseil du Dialogue social, de : (i) vulgariser le Plan national de renforcement du dialogue social ; (ii) de faire parvenir au Chef de l’Etat, la première évaluation trimestrielle de l’état de prise en charge, par le Gouvernement, des cahiers de doléances des centrales syndicales, déposés lors de la cérémonie de la Fête du Travail, le 1er mai ; (iii) de préparer, avec les partenaires sociaux,la tenue, en novembre 2021, de la troisième édition de la Conférence sociale.



La nécessaire vulgarisation et l’application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix : il est ainsi demandé au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises et au Ministre des Finances et du Budget, de veiller à l’application stricte des mesures prises par le Gouvernement, pour assurer la stabilité des prix des produits de consommation courante, sur l’ensemble du territoire national.



Le Président de la République engage, enfin, le Gouvernement à poursuivre la dynamique de préservation du pouvoir d’achat des ménages, en luttant contre toute spéculation, rétention de stock ou augmentation indue des prix des produits et services essentiels, notamment le loyer, dont le système de régulation doit être évalué et amélioré de façon concertée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos