Climat social: Le Président Sall insiste sur le suivi des affaires intérieures

Mercredi 17 Novembre 2021

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur les points suivants :



Macky Sall trouve nécessaire la régulation du secteur de la boulangerie.



A ce sujet, le Président de la République demande, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et au Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, de proposer avant fin novembre 2021, un plan d’amélioration de la compétitivité des minoteries.



