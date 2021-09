"Clinique" aux Almadies: Elle ne faisait pas que "grossir les fesses", les incroyables tarifs pratiqués De son salon de beauté à Cocody à sa "clinique" aux Almadies, découvrez les contours du dangereux business en or de l'ivoirienne Alexia Kanté.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021 à 06:10 | | 0 commentaire(s)|

"beaucoup de sénégalaises m'ont contactée, via les réseaux sociaux, pour grossir leurs fesses. C'est pourquoi je suis venue une deuxième fois à Dakar, a-t-elle dit aux enquêteurs, renseigne Libération.



Alexia Kanté avait pris un appartement meublé, loué à cent mille (100.000) F CFA par jour aux Almadies. Il lui servait de "clinique" et son époux assurait la comptabilité.



Les incroyables tarifs d'Alexia sont les suivants: "Remodelage du nez" à 420.000 F CFA, "augmentation des lèvres" entre quarante et soixante dix mille (70.000) F CFA par injection, "augmentation du fessier", la "dose" à 50.000 F CFA.



Pour les différentes opérations, Alexia Kanté qui n'a fait aucune étude dans ce domaine, utilisait de l'acide hyaluronique, des injections à base de café, des fils...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos