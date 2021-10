Clinique des Madeleines: Le couple Saleh perd son bébé, mort asphyxié et carbonisé dans la... Un drame secoue la clinique des Madeleines où un bébé de sexe féminin y est mort carbonisé et asphyxié, rapporte Seneweb.

C'est une famille sous le choc, sans voix devant ce qu'ils qualifient de négligence manifeste ayant coûté la vie à leur bébé né dans le 7 octobre à 10 heures 14 mn et qui allait être le 2e enfant du couple Karima Yassine et de Reda Saleh.



En effet, c'est après sa naissance qu'il " a été mis à la nurserie sous photothérapie (lumière UV). Et, la Clinique des Madeleines, faisant montre d’une négligence ou d’un manque notoire de professionnalisme remet le 09 au matin à la famille, un bébé entièrement brûlé et carbonisé", informe un membre de la famille.



La famille qui a reçu le rapport d’autopsie, a déposé une plainte à la Police de Plateau pour que la justice puisse élucider les circonstances de ce drame.



Pour rappel, la maman du nouveau-né Karima Yassine, est une influenceuse de renom, très connue sur les réseaux sociaux.

