Clôture d’une « Semaine de la Paix » : MESURe et ses partenaires listent des acquis et appellent au dialogue L’initiative MESURe, qui se dit consciente du rôle de chaque acteur civil dans la construction nationale et de l’impératif d’instaurer un climat apaisé dans le jeu politique, s’est mobilisée pour proposer une semaine de la paix du 27 mars au 2 avril 2023. A la clôture de sa « Semaine de la Paix », elle et ses partenaires listent des acquis et appellent au dialogue. Voici ce que dit le communiqué parvenu à Leral.

Le lancement de cette démarche a été effectué à travers une manifestation à la Place du Souvenir le 28 mars 2023 et une cérémonie similaire à Ziguinchor, qui ont fait intervenir des personnalités de la sphère religieuse et de la société civile et surtout, ont mis en avant les enfants et les femmes qui ont délivré des messages de haute portée aux acteurs politiques.



Au terme de cette semaine, remplie de symboles en ce qu’elle a coïncidé avec les périodes bénies du Ramadan et du Carême, mais aussi en ce qu’elle précède la célébration de la 63e édition de la commémoration de l’indépendance, nous notons avec une grande satisfaction :



1. L’adhésion d’importantes franges de la société sénégalaise, toutes obédiences confondues et toutes générations considérées, à la promotion de la paix et de la concorde nationale.



2. Des signaux importants d’apaisement traduits, d’une part, par une justice rendue sans excès, et d’autre part, par des sorties responsables de plusieurs acteurs politiques.



3. L’absence de manifestations et de destruction des biens publics et privés et consécutivement, le non-recours à la violence des forces de l’ordre sur des manifestants.



MESURe salue ces faits positifs et invite les parties prenantes à persévérer sur cette voie de l’apaisement et réitère son invitation à tous les acteurs politiques, ainsi qu'aux hautes autorités de l’Etat et de la magistrature, à promouvoir de façon systématique, les vertus du dialogue sincère pour la préservation des fondamentaux qui garantissent la paix, la sécurité et la démocratie au Sénégal.



MESURe et les organisations partenaires continueront à œuvrer pour favoriser le dialogue inclusif et ouvert autour des questions fondamentales et des priorités stratégiques qui interpellent le Sénégal, dans une Afrique confrontée à des défis critiques pour sa jeunesse et sa souveraineté.

L’ancrage dans la paix, l’effectivité d’une solidarité active et l’émergence d’un progrès économique, social, durable et équitable, s’avèrent être des sujets qui doivent mobiliser l’essentiel de nos intelligences, de nos compétences et de notre énergie.



En cette veille de commémoration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, MESURe invite à une large introspection et un débat sans concession sur ces questions, ainsi que sur la question centrale de la souveraineté du Sénégal dans un contexte global de plus en plus chargé de menaces.



Oui au dialogue ! Pour une Paix durable, socle de notre commune volonté de vivre ensemble.



#SenegalJàmmRek !









Le comité de pilotage de MESURe



