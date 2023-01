Clôture de l’émission obligataire « EOS 5,95% 2022-2034 » : Le Sénégal obtient un montant de 150 milliards de FCFA

Elle valide son entrée dans la cour des grands. Pour sa première opération de levée de fonds pour par Ape d’un montant de 150 milliards et sur une maturité de 12 ans, Everest Finance clôture avec succès cette sortie de l’Etat du Sénégal sur le marché financier de l’espace Uemoa.



« L’émission lancée le 15 décembre 2022, portant sur un montant de 150 milliards FCFA à échéance 12 ans, a enregistré des souscriptions jusqu’à hauteur de 182,5 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 121,67%. L’émetteur a retenu 150 milliards de FCFA conformément aux règles d’allocations prédéfinies. L’opération a été clôturée avec succès le 06 Janvier 2023”, informe Everest Finance.



Le Ministère des Finances et du Budget et la Sgi Everest Finance adressent leurs remerciements à tous les souscripteurs, personnes physiques et morales, pour leur confiance renouvelée. Des remerciements également aux Co-Chefs de file CGF BOURSE et AGI et l’ensemble du syndicat de placement, pour leur engagement et leur mobilisation qui ont permis la réussite de cette opération



La même source informe que l'accueil favorable de cette émission obligataire par appel public à l’épargne « EOS 5,95% 2022-2034 » par les investisseurs, confirme la confiance du marché dans la solidité et la qualité de la signature de l’Etat du Sénégal.



Cette opération, précise-t-on, s’inscrit dans le cadre du financement d’une partie des investissements prévus en vue de la poursuite de la transformation structurelle de l’économie.

