Clôture de la session budgétaire: Hausse pour la totalité des budgets des 33 ministères, ADD "désendette" le Sénégal

"Ce budget s'inscrit dans la cohérence du Plan Sénégal Emergent, le PSE, mais un PSE ajusté et accéléré...Nos politiques ont été redimensionnés et nos priorités redéfinies" , a jugé le Ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo.



A l'en croire, "le Sénégal est en train de se désendetter. Il n'existe aucun pays au monde qui arrive à financer à 100% son économie grâce à son budget" .



ADD souligne que " cette année encore, les députés se sont montrés à la mesure de leur rôle, critiques, mais sans excès, bienveillants, mais sans complaisance. Majorité et opposition peuvent ne pas être d'accord sur les politiques à mener, mais je demeure persuadé que tout le monde dans cette salle, aime le Sénégal ", dit-il.