Clôture du Forum Invest in Sénégal : Le Premier ministre Amadou Bâ annonce la conclusion de 30 projets

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023

Il a indiqué que notre pays a accueilli 3,200 participants venus de plus de 60 pays différents. «Des participants de qualité parmi lesquels 52% occupent des fonctions de manager, directeur, vice-président, ou président de structures privées et publiques, nationales et internationales.



Je tiens à vous remercier car, en l’espace de ces deux jours, vous avez fait du Sénégal l’un des centres planétaires du monde des affaires. Cette diversité, témoignant de l'attrait indéniable du pays, est également la preuve éclatante que la vision du Président de la République Macky Sall d'un Sénégal ouvert aux affaires est aujourd’hui partagée à travers le monde », s’est félicité le chef du gouvernement.



Selon lui, l'État du Sénégal a réaffirmé sa volonté ferme et déterminée de renforcer la place du secteur privé pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays. Il se dit convaincu que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires.



Au cours de ce forum, Amadou Ba souligne que nous avons également été témoins de la qualité des échanges qui ont animé les tables rondes où les porteurs des projets phares retenus dans le cadre d’Invest In Sénégal ont pu les présenter en toute objectivité à de potentiels investisseurs.



«A la suite de ces présentations, et en marge des différentes sessions programmées, plus de 800 contacts ont été établis, témoignant de la confiance grandissante des acteurs économiques envers le Sénégal et de leur intérêt pour les opportunités d'investissement qui se déploient sur notre territoire.



Près de 30 projets offrant un réel potentiel pour le développement économique et social du Sénégal et couvrant 12 secteurs, parmi lesquels l'énergie, l'agriculture, l’industrie, le numérique, l’économie verte etc., ont ainsi été mis en lumière », a révélé le Premier ministre.



Si nous prenons à titre d’exemple le secteur de l’énergie, a-t-il dit, le besoin en investissement représentait dans le cadre de ce forum près de 2 milliards de dollars. «Ce secteur qui revêt d’ailleurs un intérêt particulier avec l’engagement pris en marge du Sommet de Paris pour un Nouveau pacte financier, d’atteindre 40% d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique d'ici 2030.



Cette ambition est associée à des engagements de financement estimés à 2,5 milliards d'euros. Cette initiative a été rendue possible grâce au partenariat pour une transition énergétique équitable que le Sénégal a établi avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne », a confié Amadou Ba.



Il a indiqué que cette mobilisation financière nous permettra d'atteindre cet objectif, car notre pays est déjà à un taux de 31% d'énergies renouvelables. C'est pourquoi, affirme M. Ba, ce sommet a été le lieu de réitérer notre demande d’une juste reconnaissance de nos efforts, afin que les énergies renouvelables et le gaz, en tant qu’énergie de transition, puissent coexister harmonieusement, dans une complémentarité intelligente et responsable.

Adou FAYE





