Club de Réflexion sur l’Urbain: Astou Diokhané Sow, coordonnatrice de Promovilles, dans le Top 3 des Femmes leaders distinguées Promovilles vient d’être honoré par le Club de Réflexion sur l’Urbain. La Coordonnatrice nationale de Promovilles, Madame Astou Diokhané Sow, figure dans le Top 30 des Leaders engagés pour la Ville (1ere édition), à côté de grandes sommités et personnalités comme Serigne Mountakha Mbacké, le Président Macky Sall etc.

C’est une reconnaissance de tous les efforts consentis par le Programme pour changer le visage des villes à travers d’importantes infrastructures routières modernes réalisées dans toutes les régions du Sénégal et qui impactent positivement les conditions de vie des populations.



Astou Diokhane Sow a dédié cette distinction au personnel de PROMOVILLES, aux partenaires de mise en œuvre mais particulièrement aux communes et populations bénéficiaires qui ont facilité la réalisation de tous ses ouvrages.





