Club des Investisseurs du Sénégal (CIS) : Babacar Ngom SEDIMA ne briguera pas un second mandat

Jeudi 12 Janvier 2023

Après demain samedi 14 janvier 2023, le Club des Investisseurs sénégalais (Cis) va tenir son assemblée générale annuelle à Ngor. Une assemblée générale qui risque de connaitre une atmosphère de séparation douloureuse. Pourquoi ?En effet, revele LeTémoin, le Pdg du Groupe Sedima et actuel président du Club des investisseurs sénégalais (Cis), a décidé de ne pas briguer un second mandat. Selon un membre du Cis, l’honorable Babacar Ngom Sedima aurait confié à ses proches sa volonté de quitter la présidence de cette prestigieuse structure. Et la même source de confirmer que Babacar Ngom s’est dit convaincu que d’autres profils très compétents assureront la relève pour la pérennité de l’œuvre.



Rappelons-le, le Club des investisseurs sénégalais (Cis) reste et demeure toujours le bébé de Pape Babacar Ngom qui l’a porté sur les fonds baptismaux et l’a couvé. En compagnie d’autres champions sénégalais de l’économie, le président Ngom Sedima comme on l’appelle a réussi à promouvoir le Club jusqu’à ce qu’il devienne un acteur incontournable dans l’appareil d’Etat en matière de développement économique du pays. Une chose est sûre, le président Babacar Ngom Sedima laissera un grand vide à ce Club au cas où sa décision serait acceptée et entérinée samedi prochain.

