Club des investisseurs sénégalais : Pierre Goudiaby Atepa nouveau président

Selon un communiqué de presse, il a été élu ce samedi 14 janvier 2023 au cours d’une assemblée générale. La même source signale que le Cis a ainsi procédé à l’approbation des comptes et produit une motion de remerciements à l’endroit de Babacar Ngom qui a été élu président d’honneur.



Le nouveau bureau compte quatre vice-présidents. Il s’agit de Victor Ndiaye, Amadou Seck, Tabaski Thiam et Daouda Thiam. Mamour Fall est le trésorier général alors que Baidy Dieng est le secrétaire général. Ce nouveau bureau compte cinq administrateurs généraux. Il s’agit de Gora Seck, Amadou Ly, Mactar Silla, Mamadou Ba et Alpha Sy.

Adou FAYE

