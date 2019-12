Cnra- Ibrahima Bakhoum: « La Sen TV a le temps de faire ses émissions jusqu’à minuit »

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 19:36

Le Conseil national de régulation audiovisuel vient de sortir un communiqué suspendant les programmes de Sen tv pour avoir refusé de cesser la publicité de produits de dépigmentation. Sitôt le document rendu public, beaucoup de Sénégalais se sont interrogés sur le moment choisi.



D’aucuns estiment que l’objectif est d’empêcher la tenue de l’interview entre Ousmane Sonko et Pape Alé Niang, prévue ce soir à 21h. Mais d’après le journaliste Ibrahima Bakhoum, chargé de communication du Cnra, l’émission n’est nullement visée. D’ailleurs, assure-t-il, elle pourra se tenir avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.



« Quand on dit mardi minuit, ça veut dire qu’il nous reste encore 5 à 6 heures avant minuit. Donc, c’est après l’émission. Maintenant, si l’émission va jusqu’à 2h du matin, ce sera autre chose. Les gens confondent zéro heure et minuit. Ce n’est pas la même chose. Ils ont donc le temps de faire leur émission jusqu’à minuit, mais à partir de 23h 59 mn, on arrête », précise-t-il.

