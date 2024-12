Co-construire l’avenir, préserver l’essentiel (MOUVEMENT DEMAIN C'EST MAINTENANT)

Dix mois après la 3ème alternance démocratique du 24 mars 2024, le Peuple sénégalais souverain a donné une majorité parlementaire au parti au pouvoir, à l'issue des législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Le Sénégal fait face à des défis majeurs. Si la transition s’est déroulée dans le calme et le respect des principes démocratiques, il est temps de passer à l’action devant les urgences économiques et sociales : l’endettement, la réduction de la dette, l’autosuffisance alimentaire à travers une agriculture performante et modernisée et l’industrialisation, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, la lutte contre la pauvreté, l’inclusion sociale, une éducation et une santé de qualité accessible à tous, etc.



Appréciant la situation politique, DCM approuve la suppression du CESE et du HCCT tout en souhaitant un consensus national fort autour de la création d'une institution consultative dont l'existence dans notre ordonnancement institutionnel est nécessaire.



DCM ne saurait cependant cautionner les violations systématiques des libertés fondamentales des citoyens avec des convocations et des détentions tous azimuts d'opposants, de leaders d'opinion ou de journalistes. S'agissant de la presse, DCM désapprouve la décision du ministre de la Communication d'établir une liste dite "des médias reconnus", violant ainsi la Constitution et les lois qui consacrent le droit à l'information des Sénégalais, la liberté de la presse et la liberté d'entreprendre.



DEMAIN C’EST MAINTENANT condamne avec fermeté la forfaiture dont est victime le Maire de Dakar Barthélémy Dias. DCM exprime sa consternation devant les images qui ont fait le tour du monde, montrant les forces l'ordre en train de défoncer les portes de la salle de réunion de l'Hôtel de Ville de Dakar pour empêcher la tenue d'une conférence de presse du Maire Barthélémy Dias. La violation du sanctuaire qu'est le siège d'un Pouvoir municipal est condamnable.



Les maires sont élus au suffrage universel direct au même titre que le président de la République et les députés. A cet égard, ils méritent respect et considération. Dans l’optique de renforcement des institutions, DCM plaide pour un dialogue inclusif et une modernisation de la gestion des collectivités locales pour plus d’efficacité et d’équité.



En tant qu’opposition constructive, DCM reste attaché à la défense des libertés fondamentales et des droits des citoyens. Il est et demeure une force de proposition et de vigilance pour assurer la stabilité et la justice dans notre pays.



2025 doit marquer un tournant. Nous invitons le gouvernement au premier chef et les forces vives de la nation à œuvrer pour transformer les aspirations des populations, déjà éprouvées par un quotidien difficile, en actions concrètes assurant le progrès économique et social.

DCM souhaite à tous les Sénégalais une bonne fin d'année et une année de paix et de prospérité en 2025.



Fait à Dakar, le 18 décembre 2024

Le Mouvement DEMAIN C'EST MAINTENANT