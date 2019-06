Coach Aliou Cissé : « Le Sénégal n’est pas un favori »

Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé a félicité ses joueurs, après le match, pour leur bonne performance. N’empêche, il reste d’avis que son équipe n’est pas favorite dans cette compétition. « Le Sénégal n’est pas un favori. On ne peut pas être favori parce que notre équipe n’a pas encore gagné de Coupe d’Afrique. Nous avons la tête sur les épaules », a recadré Aliou Cissé.





Au micro de Canal Plus, le sélectionneur est revenu sur Sadio Mané, absent du premier match et précise que Krépin a assuré, mais, seulement il n’est pas facile de remplacer le joueur de Liverpool.

