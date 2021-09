Coalition: Abdoul Mbaye cogne Ousmane Sonko et Khalifa Sall L'ancien Premier Ministre, Abdoul Mbaye ne fait pas partie de la nouvelle coalition Yeww Askan Wi, dirigée par Khalifa Sall et Ousmane Sonko entre autres opposants. A l'en croire c'est un jeu de dupes qui ne dit pas son nom.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021 à 06:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon Abdoul Mbaye, "les petits calculs et l'absence de transparence nous ont empêché de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi", a-t-il révélé au journal L'Observateur.



"Une coalition, dont quelques membres se définissent comme des "majors", sont liés par un Accord cadre non présenté en plénière (...), nous a posé un sérieux problème.



Pour rappel, le Pds, Bokk Guis Guis et beaucoup d'autres partis n'ont pas rallié à la coalition, reprochée de faire tout en cachette et ou sans l'avis ni le consentement des autres membres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos