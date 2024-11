Coalition Actions : Cinq arguments clés pour moderniser l’Assemblée nationale, selon Ibrahima Lô Dans l’objectif d’améliorer les débats parlementaires, la coalition Actions a désigné le Professeur Daouda Ndiaye, ancien candidat à la présidentielle de mars 2024, comme tête de liste nationale. Pour Ibrahima Lô, mandataire national et tête de liste départementale de Pikine, une majorité de la coalition Actions apporterait un renforcement qualitatif et une modernisation de l’Assemblée nationale. Sur le site "seneweb.com", voici les cinq arguments présentés par M. Lô, pour matérialiser ce changement.

1. Modernisation de la gestion de l’Assemblée nationale



La coalition Actions accorde une importance majeure à la qualité de la représentation parlementaire. Selon M. Lô, il est essentiel de réformer les procédures de gestion, pour rendre l’institution plus efficace. Une majorité de cette coalition permettrait la mise en œuvre de stratégies modernes pour améliorer le fonctionnement des sessions, notamment en plénière et favoriser une gestion efficiente de l’institution.



2. Renforcement des capacités de suivi législatif



La 15e législature représente pour la coalition, une opportunité de renforcer ses moyens d’action en matière de vote, de propositions de loi et de suivi des projets gouvernementaux. Grâce aux compétences internes, Actions est prête à évaluer la performance des programmes publics à travers des indicateurs précis. Cette démarche vise à mesurer concrètement l’impact des politiques mises en œuvre.



3. Accompagnement des politiques publiques pour plus d'impact



Sous le leadership du Pr. Daouda Ndiaye, la coalition s’engage à soutenir et encadrer les politiques publiques dans des secteurs clés, tels que la santé, la recherche, l’enseignement supérieur et les sciences. La facilitation et l’accompagnement stratégique, constituent des moyens pour maximiser l’impact de ces politiques sur la vie des citoyens.



4. Mise en place d’un mécanisme de redevabilité



Pour garantir une meilleure représentativité, la coalition propose d’instaurer un dispositif de retour d’information, permettant aux citoyens de s’exprimer sur les projets et propositions de loi. Ce mécanisme de redevabilité faciliterait la communication entre les députés et la population, renforçant ainsi le rôle de l’Assemblée comme espace de dialogue et d’écoute des préoccupations locales.



5. Amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes



Pr. Daouda Ndiaye ambitionne de déposer des propositions de loi en faveur de l’autonomisation des femmes et de l’amélioration des conditions de vie des jeunes, notamment pour limiter l’émigration clandestine. Obtenir la majorité à l’Assemblée, permettrait à ACTIONS de développer ces initiatives, assurant un soutien concret aux femmes et aux jeunes, par le biais de réformes législatives durables.



En conclusion, selon Ibrahima Lô, une victoire de la coalition Actions représenterait un pas décisif vers une modernisation de l’Assemblée nationale et un soutien renforcé aux politiques publiques répondant aux attentes des citoyens.



