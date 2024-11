Coalition And Bessal Sénégal / Assane Mahawa Sylla : Un véritable phénomène de la hiérarchie politique à Diourbel Assane Mahawa Sylla, tête de liste départementale de la coalition And Bessal Sénégal (ABS), est un véritable phénomène, qui bouscule toute la hiérarchie durant cette campagne électorale des élections législatives anticipées du 17 novembre. Selon "Teral Info" qui livre l’information, il est le dernier venu dans le cercle restreint des hommes politiques dans le Baol, mais il est parvenu à hisser très haut son nom.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Natif de Grand Diourbel, Assane Mahawa Sylla s’est illustré dés le bas âge, dans ses études qui le menèrent à l’Hexagone, où il rentrera au bercail auréolé et bardé de diplômes.



Le journal souligne que le Directeur général d'ECOTRA, Assane Mahawa Sylla, qui s’est lancé en politique, n’en est pas pour autant un manchot. Car ses caravanes drainent des foules et son nom comme celui de la coalition ABS qui porte sa candidature, sont sur presque toutes les lèvres.



Un véritable phénomène qui a le commerce facile, mais qui a créé la rupture dans l’approche politique. Sa particularité, c’est cette barbe bien entretenue qui le distingue des autres.



Cette campagne électorale l’a révélé au grand monde. Son amour pour le Sénégal et de façon particulière, fait de lui un fervent acteur de développement. Assane Sylla , travailleur inlassable, vient à chaque fois que de besoin, au chevet des populations.



Sur le volet social, "Teral info" révèle que durant l’hivernage, les populations impactées par les inondations ont reçu l’appui logistique de la société ECOTRA qu’il dirige. Les fruits porteront-ils la promesse des fleurs ?



On le saura au soir du 17 novembre, mais tout compte fait, Assane Mahawa Sylla a déjà réussi à se créer une place au soleil.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook