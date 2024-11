Coalition And Dolel Ligueye Kat Yi : Insa Dièye promet aux commerçants, chauffeurs et mécaniciens de défendre leurs intérêts une fois à l'Assemblée Pour sa 5e journée de campagne pour les élections législatives anticipées, la tête de liste de la coalition And Dolel Ligueye Kat Yi M. Inssa Dièye a rendu visite aux travailleurs du marché champ de course. Les acteurs espèrent une législature capable de prendre en charge correctement leurs préoccupations, nous dit le quotidien En Relief.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

L'accès à électricité, l'installation de bouches d'incendie, ou encore le manque de visibilité font partie de leurs revendications.

Le marché champ de course regroupe plusieurs commerçants déplacés de Sandaga, Jean Jaurès, Ponty, Peytavin, Lamine Guèye entre autres.



C’est en ce sens que la coalition And Dolel Liguèye Kat Yi s'engage à défendre avec la plus grande détermination les intérêts de ces travailleurs, une fois au parlement, pour cela elle appelle ces derniers à voter massivement en faveur de sa liste.



Nos confrères ajoutent que la coalition s’est également rendue au rondpoint Diamalaye à la rencontre du groupement des chauffeurs. Ces derniers lui ont affiché un soutien sans faille pour un succès éclatant au soir du 17 novembre 2024.



Ils ont la ferme intention de se faire représenter au parlement par des hommes et des femmes sensibles a leurs doléances. La caravane a bouclé sa journée par une visite chez les ouvriers et les mécaniciens de Colobane Fass Gueule Tapée.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook