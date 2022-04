Coalition BBY des Sicap liberté: Le comportement de Zahra Iyane Thiam, dénoncé La coalition Benno BokkYaakar des Sicap liberté a examiné ce week-end, la situation politique locale et nationale, marquée par une remobilisation en vue des élections législatives à venir. L'assemblée a fait le compte rendu de l'audience, accordée par le président de la coalition à toutes les communes de Dakar. Le president de la République a demandé aux responsables de travailler autour de l’unité pour assurer une victoire écrasante de la coalition aux élections législatives.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

Les forces vives de la coalition Benno BokkYaakar des Sicap ont évoqué à travers une rencontre, la pertinence d’une dynamique unitaire. Et, ils ont tous adhéré aux instructions du président Mack Sall. La conférence des leaders a ainsi adopté comme première stratégie, celle de travailler scrupuleusement sur le parrainage et pour une bonne structuration de cette dynamique. Et, il a été décidé de mettre en place, une coordination tournante afin d’éviter toute ambition prétentieuse des leaders.



Au moment où tous les efforts étaient concentrés pour définir un plan basé sur l’unité de toute la coalition, grande a été la surprise. « J’ai lu ce matin à travers la presse écrite que le ministre Zahra Imane Thiam entourée de quelque de ses lieutenants, s’est autoproclamée coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakkar Sicap Liberté en contradiction totale avec les instructions du Président. Cela démontre encore une fois cette démanche sectaire, égocentriste et fractionniste qui déstabilise et contrarie toutes nos démarches unitaires, menées juste qu’ici.



Apres avoir été responsable de la grande débâcleélectorale reléguant, ainsi pour la première fois dans la commune des sicaps liberté la coalition Benno bokk yakaar à la troisième position le 23 janvier dernier, cette dame persiste dans son jeu favori, celui de la désunion… », a déporé Serge Malou, responsable politique Sicap Liberté.



Ainsi, le Directeur du financement agricole, au regard de cette situation demande au président de sévir et de prendre des décisions idoines à l’encontre du camarade Zahra Iyane Thiam qui visiblement refuse catégoriquement de travailler dans l’unité, conformément à ses recommandations. « L’heure est extrêmement grave dans la commune et nous devons éviter de prévaloir le rapport de force. Parce que, ces élections ne sont pas personnelles. Mais, elles doivent concourir à bâtir la stabilité de notre régime qu’on le comprenne ainsi… Sous ce rapport toute querelle interne ne mènerait absolument à rien du tout », recadre Serge Malou.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook