Coalition Doomi Rewmi: Habib Ndao DG de l’OQSF désigné nouveau coordonnateur Habib Ndao, DG de l’OQSF devient à compter du 22 juin 2022, le nouveau coordonnateur national de la coalition Doomi Rewmi. A retenir, la coalition Doomi Rewmi est essentiellement composée de responsables politiques de la 1ère heure, issus des flancs de la coalition Macky 2012. Le nouveau coordonnateur cite Ansoumana Sonko qui estime que les concerts de casseroles restent une calamité qui essaie d’expérimenter des stratégies irréfléchies, non pas pour accéder au pouvoir. Mais plutôt, pour ne pas répondre à la justice avec une pollution sonore, des sorties teintées d’enfantillages.

Les « très fortes têtes bien faites et bien pleines » de la coalition Doomi Rewmi, connues pour être constants comme bouclier dans la défense du régime du Président Macky Sall et de tous les actes posés sans anicroches depuis 2012, ont donné du fil à retordre à l’opposition radicale. Même, durant les moments les plus difficiles du dialogue national, du processus électoral, du parrainage et de la précampagne.



Pour preuve la dernière vidéo virale d’un de ses membres en la personne de Ansoumana Danfa, d’origine casamançaise qui a fait un reportage sur les inondations à Ziguinchor et déploré, ainsi l’absence du maire Ousmane Sonko dans l’assistance des populations et du curage des caniveaux. Les combats sans merci accompagnés de piques acerbes sur les réseaux sociaux, menés par un autre membre de cette coalition Alassane Cissé du HCCT, toujours en 1ère ligne sur les plateaux de télévision avec les plus hostiles face aux détracteurs du régime.



A la question de savoir ce que pense le nouveau coordonnateur sur les concerts de casseroles, il a répondu, je cite « Ansoumana Sonko est une calamité qui essaie d’expérimenter des stratégies irréfléchies, non pas pour accéder au pouvoir. Mais plutôt, pour ne pas répondre à la justice avec une pollution sonore, des sorties teintées d’enfantillages. »





