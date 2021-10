Coalition Gueum Sa Bopp : Madeleine Mendy claque la porte à Bougane Guèye C’est assurément une mauvaise nouvelle pour la Coalition Gueum Sa Bopp ! Leader du mouvement citoyen Bambali Nouvelle vision, Madeleine Mendy a décidé de quitter la coalition dirigée par Bougane Guèye Dany.

Mardi 5 Octobre 2021

Dans une correspondance datée du 3 octobre dernier et adressée à Bougane, Madeleine Mendy a mis fin à leur compagnonnage, même si à l’entame elle salue l’accueil, l’intégration et leur intégration. .



« Quand bien même nous luttons pour la même cause, force est de constater que nos approches sont divergentes. C’est pourquoi nous avons décidé de nous retirer de cette coalition, tout en souhaitant plein succès à vos projets présents et futurs », dit-elle dans sa lettre de démission





