Coalition Idy2019: Idrissa Seck va parler

Mercredi 23 Octobre 2019

L'ancien Premier ministre et non moins président du parti Rewmi compte briser le silence après une longue période de mutisme.



D’après les Echos, Idrissa Seck s'exprimera sur l'actualité lors du séminaire national qui sera organisé, samedi, par les jeunes de la coalition Idy 2019 et de Rewmi sur les connaissances en matière électorale.



