Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi »: « La levée de l’état d’urgence et du couvre-feu est un pari sur la vie et l’économie » La Coalition Les Républicains (Ler) « Doomi Rewmi » en réunion ce mercredi 08 juillet 2020, a examiné la vie de ladite coalition, tout en évaluant la situation nationale. Et, dans le cadre de son fonctionnement, elle a procédé au renouvellement de la coordination et Papa Hamady Ndao a pris désormais, le relais. D’après cette coalition, la décision que le Président Sall vient de prendre par rapport à la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu, est un pari sur la vie et l’économie.

La Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi », évoquant le point relatif à la situation nationale, a félicité le président de la République, Macky Sall et salue la parfaite intelligence et le management sans faille avec lesquels, il a géré les différentes séquences de la pandémie.



Dès le début de cette pandémie, relève-t-on, il a pris une mesure qui aurait pu sauver le monde de la propagation à savoir éviter tout rapatriement et aider la Chine à circonscrire le Coronavirus dans la localité de Wuhan où elle a pris naissance. « Quand le Sénégal a connu ses premiers cas, le président de la République avait décrété l’état d’urgence et le couvre-feu, le temps que le virus soit bien maîtrisé et les mesures barrières adoptées par les populations.



Toutes ces mesures sont accompagnées par une distribution de vivres à plus de 1 million de familles », apprécie la Coalition les Républicains « Doomi Rewmi ».



Le président de la République a aussi, eu la généreuse idée de demander l’annulation de la dette africaine pour mieux la préparer à faire face aux conséquences de la maladie.



D’après cette Coalition, la décision que le Président Sall vient de prendre par rapport à la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu, est un pari sur la vie et l’économie, tout en respectant les mesures barrières afin de confiner la pandémie.



Ainsi, la Coalition projette d’organiser dans les jours à venir, une activité phare dans une des régions du pays.









