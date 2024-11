Coalition Sénégal Kese : Karim Bagou, le petit-fils d’Abdou Diouf investi

Il s’appelle Karim Abdou Bagou et il est le fils de la fille de l’ancien président de la République, Fabienne Diouf. Il y a quelques années, Karim Bagou avait accordé au quotidien « Le Témoin », une interview exclusive en sa qualité de Président du club de réflexion dénommé « Think-Tank/Esprit républicain », un creuset d’échanges regroupant de brillants cadres et experts sénégalais, à équidistance des formations politiques.



A propos de ces Législatives 2024, Karim Bagou a gelé ses activités politiques au sein de la vieille formation de son grand-père, le Parti socialiste (Ps). Le but ? Aller soutenir et renforcer la coalition Sénégal/Kese dirigée par l’ancien ministre Thierno Alassane Sall.



Investi sur la liste départementale de Dakar, Karim Bagou ou le premier enfant né au Palais de la République, compte assurer la relève politique de son grand-père de président, Abdou Diouf. Il a en les capacités intellectuelles puisque Karim Bagou est diplômé de l’Université American Business School et de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris. Déserté par ses jeunes cadres, le Parti socialiste (Ps) a-t-il créé sans le vouloir, une nouvelle classe socialiste multidimensionnelle et pleine d’ambitions ?















Le Témoin