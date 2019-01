Coalition Wade – Idy : Oumar Sarr brise le silence!

La rumeur d’une supposée alliance entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck a fait le tour des médias ce mercredi. Mais selon le coordonnateur du Pds Oumar Sar, cette information est erronée puisque l’ancien chef d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur le candidat qu’il va soutenir.



« Nous n’avons pas encore abordé ce sujet. Nous sommes en discussion permanente avec Me Abdoulaye Wade et les autres responsables du parti, mais cette question n’a pas encore été évoquée. Ce sont les journalistes qui épiloguent sur cela », a déclaré Oumar Sarr. Selon lui, tous leurs vœux, c’est de faire partir le président sortant Macky Sall. « Nous voyons comment faire pour battre Macky Sall », informe-t-il sur Emédias.sn.















Senenews

