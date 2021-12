Coalition YAW à Ziguinchor : Mise en place houleuse du comité électoral, Seydou Mandiang bloqué pour la présidence

Le Quotidien a appris que les incidents ont eu pour cause, la désignation de Seydou Mandiang, pour présider ledit comité électoral. Selon des personnes présentes à la rencontre, des membres ont refusé de voir ce Mandingue diriger la structure.



Les échanges ont pris un ton aigre, au point que certains en seraient venus aux mains. Face à cette situation, la rencontre a été renvoyée, sans parvenir à trouver un terrain d’entente, et la mise en place du comité électoral a été renvoyée à une date ultérieure plus favorable.



Selon toujours « Le Quotidien », après avoir confirmé l’incident, plusieurs membres de Yaw, en particulier ceux de Pastef, ont voulu minimiser et n’ont même plus accepté de parler à visage découvert. Même Seydou Mandiang, à la base de la friction, s’est contenté de botter en touche, en parlant d’un «incident mineur sans conséquence»