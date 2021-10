Coalition Yeumbeul Sunu Yitté: La Déclaration liminaire Animés d’une commune volonté de servir le département de Keur Massar en général et la commune de Yeumbeul Nord, en particulier, des citoyens responsables et engagés ont décidé de mettre sur pied une grande coalition politique, pour conquérir la mairie et le département. Il s’agit de la Coalition Yeumbeul Sunu Yitté.



En effet, la commune de Yeumbeul Nord est confrontée à plusieurs maux dont l’absence de vision, la mauvaise gouvernance et l'absence de perspectives. Le malaise et la frustration des populations est à son summum.



Malgré la présence dans la commune de ressources humaines de qualité, reconnues aux niveau national et international, l’équipe en place a royalement ignoré ces potentiels facilitateurs pour le développement de la localité.



La politisation à outrance, la personnalisation des affaires communales et les scandales fonciers et financiers, ont fini de révolter les populations.



Depuis quelques mois, les échanges et interactions entre les différents acteurs de tous bords politiques et les porteurs de voix, ont eu lieu. L’objectif est de réunir les forces vives de Yeumbeul Nord, pour remporter les élections à venir et imprimer une nouvelle démarche à la mairie et participer à l’évolution du département de Keur Massar.



De manière pratique, le consensus est retenu pour tout ce qui est définition du programme d’action et pour ce qui est désignation sur les listes électorales.



Il n’y a pas de leader naturel pour diriger. La coordination de la coalition est chargée d’organiser les discussions, avec l’appui d’un comité des sages pour harmoniser les positions. Ce principe est accepté par tous les adhérents.



Face à cet engouement, la coalition a estimé nécessaire de rencontrer la presse pour informer les populations de Yeumbeul sur ses objectifs et sur la poursuite de ses activités jusqu’à la victoire finale.



Nous restons à votre disposition pour tous les éclairages souhaités.



