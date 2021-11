Coalition « Yewwi Askan Wi »: « Personne ne peut nous empêcher de dérouler notre calendrier» La coalition « Yewwi Askan Wi » a apporté, ce mercredi la réplique au Préfet de Dakar qui a publié un communiqué, pour rappeler à l’ordre les acteurs politiques et leur demander de respecter les préalables pour la tenue de manifestations sur la voie publique. D’après le mandataire et porte-parole du jour, Déthié Fall, des actes sont posés par le régime et qui ressemblent à une campagne de sabotage des prochaines élections.

«Est-ce que la loi doit seulement s’appliquer à l’opposition. Je veux dire au préfet que son arrêté ne nous engage pas, car le droit de manifester est un droit constitutionnel. Personne ne peut nous empêcher de dérouler notre calendrier», a déclaré le leader du Parti républicain pour le progrès (Prp Disso ak Askan Wi).



Aussi, Déthié Fall a laissé entendre que les activités de la coalition Yaaw se poursuivront conformément aux lois et règlements du pays.



Ces opposants se sont également exprimés sur le rejet de certaines de leurs listes et la non-application des décisions de justice délivrées par les cours d’appel dans plusieurs localités du pays.



«Malgré les décisions des Cours d’appel, on se rend compte qu’il y’a des préfets qui ne l’appliquent pas. Qu’est-ce qui empêche un préfet d’appliquer une décision de justice. Cela ne passera pas», menace le député Déthié Fall.















