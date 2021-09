Coalition Yewwi Askane Wi: 23 partis et mouvements au front pour barrer la route à BBY Vingt-trois (23) partis et mouvements se sont regroupés en une coalition ( Yewwi Askane Wi) pour faire face à la coalition Benno Book Yakkar pour les prochaines élections locales de 2022.

Cette coalition vient de procéder à son lancement officiel ce mardi 02 septembre 2021 dans un hôtel de la place. Militants et partisans étaient au rendez-vous et la salle a refusé du monde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021 à 19:13

Tous ces mouvements et partis politiques autour de Yewwi Askane Wi ont pour unique but de battre celle qui est en place. A l'initiative de Khalifa Ababacar Sall, la discussion pour former un bloc a duré neuf (9) mois, et ce bloc fera face pour arriver disent-ils à régler le problème des Sénégalais.



Dans la plus grande discrétion, la nouvelle coalition est ouverte à tous les mouvements et partis et partis indépendants pour ensemble défier le régime en place. Des réunions et discussions seront tenues aussi pour tracer les voies et moyens pour élire leur leader selon les résultats des élections. Sans marche ni rassemblement, ce bloc va pacifiquement se battre pour que les élections ne soient pas annulées ni repoussées. Après la signature du cahier de charge ces leaders de partis et mouvements se disent satisfaits de la tenue du lancement et appellent les autres opposants à venir les rejoindre car ils sont ouverts à toute discussion.



