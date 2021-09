Coalition avec Wade et Cie: La réaction du Crd

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Congrès de la renaissance démocratique a réagi, suite à la décision prise par Thierno Alassane Sall et Ibrahima Dème, de se démarquer de la nouvelle coalition de l’opposition. Dans une note, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Cie disent prendre acte de leur décision.



« Le Crd constate que le Mouvement Ensemble du juge Ibrahima Dème et le Parti La République des Valeurs dirigé par l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, après avoir donné leur accord pour la participation du Crd à la mise en place d’une coalition électorale de l’opposition, se sont rétractés.



La Conférence des Leaders du Crd en prend acte et poursuit la construction de la nouvelle coalition électorale de l’Opposition, avec Jotna, le Pds, Bokk Guis-Guis et AJ PADS », informe le document.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos