Coca-Cola et IBS : Des opportunités pour un sport inclusif au Sénégal Coca-Cola, avec le soutien de l’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), joue un rôle clé dans la promotion du sport sénégalais. Ces dernières années, leurs initiatives de sponsoring ont permis de soutenir plusieurs clubs de football comme l’AS Pikine, l’ASC Jaraaf et Guédiawaye FC. Cependant, des voix s’élèvent pour souligner un déséquilibre dans la répartition des ressources, avec une concentration des efforts sur les clubs de Dakar, laissant les clubs en régions sous-financés et souvent démunis.



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2024 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

Les défis d’une répartition inégale

Un frein au développement régional :

Les clubs des régions manquent de moyens pour se structurer et rivaliser avec ceux de la capitale. Cela limite leur compétitivité et réduit leur impact local.



Une fuite des talents sportifs :

Face au manque de soutien, les jeunes talents des régions migrent vers Dakar pour trouver de meilleures opportunités, renforçant la centralisation du sport.



Un mécontentement croissant :

Les supporters régionaux perçoivent ce favoritisme comme une injustice, associant parfois Coca-Cola et IBS à une image élitiste.



Pourquoi réviser cette stratégie ?

Renforcer l’image de marque :

Un soutien équilibré et inclusif renforcerait la réputation de Coca-Cola et IBS en tant qu’acteurs engagés pour le développement équitable du sport au Sénégal.



Promouvoir l’unité nationale :

En investissant dans les clubs régionaux, Coca-Cola et IBS contribueraient à une meilleure représentation de tous les talents du pays, stimulant une compétition plus équilibrée.



Stimuler l’engagement local :

Un soutien accru aux initiatives régionales pourrait fidéliser davantage les communautés locales à la marque.



Recommandations pour un sponsoring plus équitable :

Mettre en place un fonds régional :

Créer un programme dédié pour financer les clubs en dehors de Dakar, basé sur des critères objectifs.



Organiser des compétitions inclusives :

Sponsorer des tournois ouverts à toutes les régions permettrait de découvrir et de promouvoir de nouveaux talents.



Valoriser les projets communautaires :

Soutenir des initiatives locales comme des campagnes de nettoyage ou des ateliers éducatifs pour renforcer l’impact social.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook